快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

全民權證／亞力 選價內外20%

經濟日報／ 記者何佩儒整理

亞力（1514）第3季合併營收27.8億元，年增43%，季增8%，主要受惠台電工程進度認列設備部分。法人看好，配合政府加速強韌電網計畫，台電及相關業務成長，加上半導體客戶在國內、外擴建新廠所需，接單顯著成長，今年接單仍將高於出貨。

法人分析，亞力在手訂單維持逾百億元高檔水準，其中台電約占四成，半導體25%，軌道20%，其他包括電信通訊設備、IDC機房建置、綠能等約15%。

未來隨台電強韌電網加速建設、半導體業擴建新廠專案、軌道建設的興建案及汰舊換新、AI及資料中心機房興建商機，將帶動亞力營運。

權證發行商表示，看好亞力的投資人可挑選價內外20%以內，剩餘天期超過一個月權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台電 半導體 權證

延伸閱讀

台電女員工與大23歲已婚主管有染 氣他不離婚告性騷判決出爐

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

機電四雄前三季營收衝高

台電強韌電網計畫持續釋單 機電四雄前三季營收均創同期新高

相關新聞

台指期 法人減碼空單

台北股期雙市昨（14）日開高走低，台股早盤一度以27,507點再刷盤中史高，然而逢高獲利了結賣壓湧現，AI族群前波反彈幅...

期貨商論壇／永續期 避險優選

美國總統川普近日宣布對中國商品全面加徵百分之百關稅導致風險性資產劇烈震盪，然而在恐慌氛圍中，國泰永續高股息ETF期貨跌幅...

期貨商論壇／黃金期 長線看俏

黃金價格再度成為全球金融市場焦點，昨（14）日盤中強勢突破每盎司4,160美元，創下歷史新高，反映市場避險情緒的急劇升溫...

鴻海、神達 認購聚焦

台股創高卻受美國總統川普再度釋出搖擺訊息而波動大增，投資人無所適從，但投資仍以基本面為硬底氣，法人也多以「9月營收創高概念股」這類具實質基本面個股為買進標的。投資人在此之際，可透過相關權證靈活操作，短線以槓桿爭取較大利潤空間，但應嚴控投入資金比重，嚴守操作紀律。

台燿、創意 四檔搶鏡

上市櫃公司9月營收已公布，好業績成為未來支撐股價的重要基礎。台燿（6274）9月營收創下新高，因接獲大型雲端服務提供者（...

富世達 瞄準中長期

台股近日震盪，市場焦點轉向基本面，其中，市場看好今年第4季、明年營運前景的富世達（6805）等業績成長股，權證券商建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。