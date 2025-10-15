全民權證／亞力 選價內外20%
亞力（1514）第3季合併營收27.8億元，年增43%，季增8%，主要受惠台電工程進度認列設備部分。法人看好，配合政府加速強韌電網計畫，台電及相關業務成長，加上半導體客戶在國內、外擴建新廠所需，接單顯著成長，今年接單仍將高於出貨。
法人分析，亞力在手訂單維持逾百億元高檔水準，其中台電約占四成，半導體25%，軌道20%，其他包括電信通訊設備、IDC機房建置、綠能等約15%。
未來隨台電強韌電網加速建設、半導體業擴建新廠專案、軌道建設的興建案及汰舊換新、AI及資料中心機房興建商機，將帶動亞力營運。
權證發行商表示，看好亞力的投資人可挑選價內外20%以內，剩餘天期超過一個月權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言