富世達 瞄準中長期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股近日震盪，市場焦點轉向基本面，其中，市場看好今年第4季、明年營運前景的富世達（6805）等業績成長股，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，中系品牌將於第4季推出摺疊新品，依往例新品發表期三個月為出貨高峰期；而隨著GB200過渡到GB300，快接頭單櫃內涵價值進一步提升，持續受惠於GB300出貨放量，市場預估第4季營收約37.9億元，季增9.5%，每股獲利（EPS）9.5元。

展望明年營運前景，隨ASIC逐漸導入水冷，AWS明年上半年有望開始貢獻營收ASIC部分，目前進度最快為AWS，T2仍以氣冷為主，T2 MAX、T3才開始導入水冷，預計今年第4季送驗證，明年上半年有望開始出貨，預期水冷滲透率有望達30~40%，進一步推動快接頭營收。此外，Meta ASIC預期最快在明年下半年可貢獻業績。

由於伺服器明年將迎來大幅成長，預估占比可望達50%，富世達憑藉奇鋐客戶資源，逐漸打入CSP供應鏈，將受惠GB300整機櫃快接頭內涵價值提升；除原先Switch tray快接頭，Computetray供應比重也將逐漸提升；ASIC機櫃逐漸導入水冷；明年下半年Rubin系列，快接頭用量再進一步提升。伺服器產品迎來黃金成長期，預期占比由今年30%提升至明年約51%下，預估今年EPS成長為28.6元、明年進一步上看46.5元。

