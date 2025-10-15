台股創高卻受美國總統川普再度釋出搖擺訊息而波動大增，投資人無所適從，但投資仍以基本面為硬底氣，法人也多以「9月營收創高概念股」這類具實質基本面個股為買進標的。投資人在此之際，可透過相關權證靈活操作，短線以槓桿爭取較大利潤空間，但應嚴控投入資金比重，嚴守操作紀律。

2025-10-15 01:32