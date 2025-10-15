台燿、創意 四檔搶鏡

快訊

上市櫃公司9月營收已公布，好業績成為未來支撐股價的重要基礎。台燿（6274）9月營收創下新高，因接獲大型雲端服務提供者（CSP）訂單，高階銅箔基板占比持續提高，有助毛利率上揚，第4季營運持續看好；創意因委託設計（NRE）表現亮眼，9月營收也創新高，第3季營收季增逾四成，表現亮眼。

法人分析，台燿9月營收優於預期，因此上修第3季財務預估。且隨泰國廠產能提升，以及 ASIC伺服器、800G交換器等高階銅箔基板持續出貨下，營收規模放大與產品組合優化，有望抵銷泰國廠折舊提列對毛利率的影響，因此上調台燿毛利率預估。

由於台燿第3季不畏CSP大客戶產品換代，營收創下歷史新高，顯示客戶需求持續強勁，法人預估，台燿第4季營運可望隨著泰國廠產能開出持續向上。長期來看，台燿在CSP大客戶下一世代ASIC伺服器市占率可望穩定提升，加上800G交換器出貨量明顯增長，有利台燿今年擴增的新產能，以及明年量產的新產能逐步滿載，帶動M8高階CCL占比持續提升。

法人指出，創意今年成長動能除來自先進製程外，加密貨幣需求佳，因應加密貨幣訂單陸續增加，創意已能為加密貨幣業務爭取到產能，預期未來加密貨幣營收對公司的貢獻會再增加。受到美國禁令影響，創意中國幾個客戶的案件受影響，預估今年中國地區的營收比重將會明顯放緩，北美地區營收比重將超過50%。

權證發行商表示，投資人若看好台燿與創意後續表現，可以挑選價內外20%以內，長天期的權證，透過權證以小金搏大利。

