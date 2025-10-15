鴻海、神達 認購聚焦

今日主題 台股創高卻受美國總統川普再度釋出搖擺訊息而波動大增，投資人無所適從，但投資仍以基本面為硬底氣，法人也多以「9月營收創高概念股」這類具實質基本面個股為買進標的。投資人在此之際，可透過相關權證靈活操作，短線以槓桿爭取較大利潤空間，但應嚴控投入資金比重，嚴守操作紀律。

在全球政經局勢波動、股市震盪加劇之際，投資人對具備實質基本面支撐的個股關注度提升。作為AI與伺服器產業鏈的關鍵大廠，鴻海（2317）和神達（3706）近期憑藉強勁的營收表現和明確的產業後市，成為市場焦點。

鴻海受惠於AI雲端產品的強勁拉貨動能，9月合併營收高達8,370.68億元，月增38.01％、年增14.19％，創下歷年單月新高。受此利多消息激勵，鴻海股價近期一度衝上231.5元，逼近去年7月234.5元前高。

法人表示，鴻海在AI伺服器與網通業務的營收占比已超越消費性電子產品，顯示其多年來推動AI伺服器、電動車等新事業的轉型策略已逐漸開花結果；展望後市，鴻海預期第4季營運仍會逐季成長，主要受惠於AI機櫃出貨持續放量以及ICT產品進入下半年旺季。

法人分析，鴻海是輝達GB200、GB300伺服器及未來產品的主要供應商，AI伺服器帶動的多元產品結構，有助於分散消費性產品需求波動，並有望提升其在雲端服務商及主權AI專案中的市占率。

神達也同步搭上AI順風車，法人預期長線成長空間大，在AI浪潮下，伺服器業務展現出成長潛力。儘管鴻海、神達近期股價因漲多出現獲利了結與調節賣壓而隨著大盤修正，但分析師認為其低點並未跌破重要支撐，整體仍維持在多方軌道格局。

從長線基本面角度判斷，神達仍具備成長空間，特別是隨著AI伺服器新品陸續上市，有望帶動其伺服器業務營收走高；神達也被部分市場參與者視為「甲骨文概念股」之一，後市表現受矚目。

面對當前市場波動，具備強勁基本面與明確產業趨勢的個股，成為法人買進的焦點。

權證發行商建議，投資人若看好如鴻海、神達的後市表現，亦可透過相關認購權證進行靈活布局。然而，應嚴控投入資金比重，以槓桿爭取較大利潤空間時，更應嚴守操作紀律，審慎評估風險。