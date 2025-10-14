台指期臨結算 盤中逢賣壓翻黑 終場跌近200點

台指期15日結算，14日開高，盤中一度大漲逾500點，然指數高檔之際，市場態度趨保守，部分獲利了結賣壓出籠，導致午盤過後翻黑，終場收在26,718點，下跌197點，跌幅0.73%。

另外，台積電期收1,420元，上漲5元，電子期下跌1.05%，中型100期貨下跌1.91%。

道瓊工業指數13日收盤上漲587.98點，漲幅1.29%，收46,067.58點；標普500指數上漲102.21點，漲幅1.56%，報6,654.72點；那斯達克指數勁揚490.18點，漲幅2.21%，報22,694.61點。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單13日增加1,476口至7,521口，其中外資淨空單增加4,309口至33,061口；十大交易人中特定法人全月份台指期淨空單增加1,698口至14,146口。其中，外資昨日現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。

選擇權未平倉量部分，10月第二周周五結算的大量區買權OI落在27,000點，賣權最大OI落在26,500點；月買權最大OI落在26,900點，月賣權最大OI落在24,500點。外資台指期買權淨金額4.05億元、賣權淨金額0.37億元，整體選擇權籌碼面偏空。