台指期夜盤「匆匆忙忙」到「從從容容」 一度站上27K

台指期夜盤13日開盤後，在美國總統川普表示，想幫助中國大陸，並非害他，美股電子盤勁揚下，以26,920點、上漲5點開出，一度站回「27K」大關、上衝至27,025點，但隨短多下車拖累，下殺至26,888點後，多頭再次反撲，在晚間9點左右，夜盤指數在26,960點、約上漲45點附近遊走。

在上周末時，川普因不滿中國大陸將實施史上最嚴的稀土出口管制措施，揚言加徵中國大陸100%關稅，再次發引全球股市大地震後，13日凌晨，川普雖表達想幫助中國大陸，並非害他的言論，市場以川普態度軟化來解讀中，雖黃金再創歷史新高、逼近4,100美元，但美股道瓊電子盤也一度大漲逾500點，截至晚間9點左右，上漲約380點，同時，那斯達克、標普電子盤也同步大漲逾1.1%，帶動台指期夜盤擺脫日盤頹勢，開始反彈。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,420元，上漲5元附近遊走，電子期上漲0.2%，半導體期反彈近0.1%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股13日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌378點，收26,923點，其中，外資現貨賣超563.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,309口至33,016口；投信賣超7.2億元，自營商賣超108億元，三大法合計賣超678.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股價跌量增，跳空回測10日線，但大盤隨即在10日線出現低接買盤，且成交量能大幅上升，短期均線也沒有下彎，顯示大盤暫以漲多拉回視之；目前波段支撐暫看10日線26,504點，短線將橫盤整理，若要重新轉多，必須回補26,762點至27,253點的空方缺口。