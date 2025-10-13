快訊

全民權證／龍德 選逾四個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

台股昨（13）日因美中關係緊張升溫而重挫大跌，盤面個股跌多漲少，軍工股表現相對強勢，龍德造船（6753）更是開低走高逆勢收紅，表現相對亮眼，成為市場熱議的亮點股。

隨台灣國防預算逐年上升，嘉惠軍工族群。龍德造船由於相關水上無人艦艇已具備客製化設計與系統整合能力，且能做到100%非紅供應鏈，並同時在水上與水下無人艦艇展開雙線布局，成為法人看好的軍工股焦點。

法人指出，龍德造船由於在手訂單超過百億，加上新產能將進一步挹注明年獲利成長，因而長期看好，建議「買進」。權證發行商建議，看好龍德造船後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）

台指期 短線偏多不變

受美股大跌拖累，台指期昨（13）日跳空開低超過800點，不過逢低買盤踴躍，指數跌幅迅速收斂，終場下以紅K棒作收。期貨商表...

兩檔保證金調高

臺灣期貨交易所14日調高群聯期貨契約（NWF）、小型群聯期貨契約（QNF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

微型黃金次月期貨自8月28日俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲來，開啟強勢多方行情，截至昨（13）日黃金期貨報4,088點，突...

期貨商論壇／華通期 震盪盤堅

近期加權指數自10月初以來連續收出5根紅K棒，成交量同步放大，不僅有效突破一個多月以來的橫盤整理上緣，短中期均線亦呈現全...

漢翔、中光電 四檔帶勁

美中齟齬衝擊台股昨（13）日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030...

反向ETF 瞄準逾150天

台股昨（13）日回檔，反向ETF成為投資人避險與短線操作的熱門工具。法人指出，元大台灣50反1（00632R）與國泰臺灣...

