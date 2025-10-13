全民權證／龍德 選逾四個月

台股昨（13）日因美中關係緊張升溫而重挫大跌，盤面個股跌多漲少，軍工股表現相對強勢，龍德造船（6753）更是開低走高逆勢收紅，表現相對亮眼，成為市場熱議的亮點股。

隨台灣國防預算逐年上升，嘉惠軍工族群。龍德造船由於相關水上無人艦艇已具備客製化設計與系統整合能力，且能做到100%非紅供應鏈，並同時在水上與水下無人艦艇展開雙線布局，成為法人看好的軍工股焦點。

法人指出，龍德造船由於在手訂單超過百億，加上新產能將進一步挹注明年獲利成長，因而長期看好，建議「買進」。權證發行商建議，看好龍德造船後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、距離到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）

