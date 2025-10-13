快訊

紅線街景殺手「台灣感性」 Cheap：存在形式太粗暴 歐日大多不畫線

1張圖看準「風神」颱風可能路徑！美模式估明顯共伴效應 北東部恐暴雨

王淺秋國慶主持戴「大立光」狂吸1.5萬讚 美到連她都浮出水面按讚

反向ETF 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股昨（13）日回檔，反向ETF成為投資人避險與短線操作的熱門工具。法人指出，元大台灣50反1（00632R）與國泰臺灣加權反1（00664R）資金明顯回流，以掌握行情修正帶來的獲利機會。

昨日台股盤中AI與半導體族群率先止穩，帶動權值股快速回神，顯示市場資金並未撤離，而是轉向防禦及短線操作節奏。法人分析，此波回檔屬於事件性反應，非趨勢反轉，外資雖在期貨端偏空避險，但現貨持股仍相對穩定，顯示市場對突發政策具一定韌性。

展望後市，本周四即將登場的台積電法說會將成為關鍵觀察重點，法人聚焦先進製程良率與AI晶片訂單能見度，若釋出正面訊息，將有望延續昨日盤勢的穩健氣氛；反之，若展望偏保守，指數仍可能回測26,500點支撐，可伺機利用反向型ETF權證布局。

自美國關稅戰之後，全球局勢改變，三大長線趨勢成形，包括生產力之爭的AI與核能，讓美股科技巨頭持續擴大資本支出、霸權之爭的國防、貨幣之爭的黃金與穩定幣，而台股為全球最完整的AI供應鏈，在獲利與基本面有撐的帶動下，下半年來多頭銳不可當。

法人認為，台股後市多頭仍居上風，然因指數持續攀高，建議持續追蹤5日均量是否維持於5,000億元左右水準，若量能進一步放大至6,000億元以上，則或需留意短線是否出現過熱走勢。

權證發行商建議，看好00632R、00664R等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

台股 AI 權證

延伸閱讀

中國稀土管制風波緩和 法人：台股漲多回檔影響不大

9月定期定額投資金額逾181億元 創台股史上第二大金額

法說會前 高含積量的ETF受益人數大增

台股重挫…賴總統一席話點燃軍工股漲停潮 法人：潛力可期

相關新聞

台指期 短線偏多不變

受美股大跌拖累，台指期昨（13）日跳空開低超過800點，不過逢低買盤踴躍，指數跌幅迅速收斂，終場下以紅K棒作收。期貨商表...

兩檔保證金調高

臺灣期貨交易所14日調高群聯期貨契約（NWF）、小型群聯期貨契約（QNF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

微型黃金次月期貨自8月28日俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲來，開啟強勢多方行情，截至昨（13）日黃金期貨報4,088點，突...

期貨商論壇／華通期 震盪盤堅

近期加權指數自10月初以來連續收出5根紅K棒，成交量同步放大，不僅有效突破一個多月以來的橫盤整理上緣，短中期均線亦呈現全...

漢翔、中光電 四檔帶勁

美中齟齬衝擊台股昨（13）日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030...

反向ETF 瞄準逾150天

台股昨（13）日回檔，反向ETF成為投資人避險與短線操作的熱門工具。法人指出，元大台灣50反1（00632R）與國泰臺灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。