期貨商論壇／華通期 震盪盤堅

經濟日報／ 記者周克威整理

近期加權指數自10月初以來連續收出5根紅K棒，成交量同步放大，不僅有效突破一個多月以來的橫盤整理上緣，短中期均線亦呈現全面翻揚，短期有利於以震盪盤堅格局看待華通期貨後市發展。

華通（2313）在低軌衛星板接單滿載及蘋果iPhone17手機主板出貨旺盛下，9月營收月增14.2%、年增15.9%，創下35個月來新高紀錄；第3季營收季增10.16%、年減0.7%，突破200億元大關。隨著蘋果10月持續放量拉貨，單季營收將有望再戰200億元新高，全年營運維持高檔水準。

華通主要成長動能來自衛星板，過去僅在台灣廠生產，然隨著泰國產能加入，帶動營收貢獻提升，目前作為地面站板主要生產基地，月產能將由30萬呎逐步擴充至60萬呎，未來將投入衛星板生產，將有望再一步提升華通營運動能。

隨著SpaceX大型星艦Starship近期發射成功，為整體太空產業帶來具有積極意義發展，有助於推進下一代V3衛星發展，再加上亞馬遜旗下低軌衛星Project Kuiper在8月底部屬數量突破100顆，將有利於在低軌衛星領域發展的華通。（國票期貨提供）

華通 營收

