期貨商論壇／黃金期 避險利器
微型黃金次月期貨自8月28日俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲來，開啟強勢多方行情，截至昨（13）日黃金期貨報4,088點，突破4,000點整數關卡，迄今累計漲幅達18%，全年累積漲幅達52%，成為今年所有海期商品中的亮點。
黃金強勢創高來自於三大動能，一是弱勢美元，近期美國就業增數疲弱，市場預期聯準會將加大降息步伐，或使美元維持弱勢，支撐以美元計價的金價。二是央行購金潮，非美國家為避免過度依賴美元造成的政經風險，積極購置黃金。三是地緣政治風險，近期俄烏戰爭影響擴大，歐洲為應對風險，紛紛擴大軍備，地緣風險升溫，推升金價。另外，美國國會就短期預算協議未達共識，導致政府機構被迫停擺，另外，美、中就稀土限制相關議題再起爭議，導致金融市場更加傾向持有避險性資產。
對具備基本投資概念的投資人而言，台灣期貨交易所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」提供結合槓桿效益與雙向操作的專業平台，有助於提升投資組合的收益機會與抗震能力。（統一期貨提供）
