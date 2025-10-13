快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

期交所10月14日調高群聯及小型群聯期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所將於10月14日調高群聯期貨契約(NWF)、小型群聯期貨契約(QNF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的二倍，這次調高係群聯（8299）經櫃檯買賣中心於10月9日公布為處置有價證券(處置期間為2025年10月13日至10月27日)，期交所依規定調高群聯期貨契約(NWF)、小型群聯期貨契約(QNF)所有月份保證金適用比例，自2025年10月14日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年10月27日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 群聯 契約

延伸閱讀

10月台股期指跌434點

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

南亞科、群聯 認購火

記憶體族群齊揚 群聯創新天價華邦電漲停登24年高

相關新聞

台指期跌幅收斂！終場收26,904點、下跌434點 台積電期收1420元

台指期13日開低，受連假期間美中關稅戰影響，早盤以26,450點、下跌888點開出，隨後跌幅稍有收斂，終場收在26,90...

美中貿易緊張燎原 台指期一度下殺近1,000點

美中貿易緊張再度升溫，中國大陸當局強化稀土出口管制，美國總統川普在推特發文回擊，揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，衝擊美...

美中關稅戰升溫疑慮…台指期早盤回測10日線 大跌約700點

連假期間美中關稅戰升溫，上週五美股四大指數重挫，但美國總統川普仍釋出談判意願，台指期13日早盤以26,450點、下跌88...

台指期 回檔壓力大增

台股上周四（9日）開高收高，終場上漲238點、收在27,301點；台指期上漲242點、至27,335點，正價差為33.0...

期貨商論壇／台燿期 動能升溫

銅箔基板（CCL）為印刷電路板（PCB）的上游材料，受惠AI伺服器、5G通訊與電動車等趨勢，市場對高頻高速、低損耗的銅箔...

期貨商論壇／美股期 保守看待

輝達執行長黃仁勳受訪表示，人工智慧（AI）模型已從回答簡單問題發展到回答複雜推理，今年的需求大幅增加；加上外媒報導，輝達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。