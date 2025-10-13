10月電子期、金融期齊跌

快訊

中央社／ 台北13日電

台北股市今天下跌378.50點，收26923.42點。10月電子期收1593點，下跌30.25點，逆價差0.89點；10月金融期收2217.40點，下跌15.80點，正價差4.63點。

10月電子期以1593點作收，下跌30.25，成交762口。11月電子期以1595.85點作收，下跌28.15點，成交72口。

電子現貨以1593.89點作收，下跌25.75點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差0.89點。

10月金融期以2217.40點作收，下跌15.80點，成交376口。11月金融期以2219點作收，下跌16.80點，成交50口。

金融現貨以2212.77點作收，下跌24.25點；10月金融期貨與現貨相較，正價差4.63點。實際收盤價以期交所公告為準。

