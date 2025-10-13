10月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌378.50點，收26923.42點。10月電子期收1593點，下跌30.25點，逆價差0.89點；10月金融期收2217.40點，下跌15.80點，正價差4.63點。
10月電子期以1593點作收，下跌30.25，成交762口。11月電子期以1595.85點作收，下跌28.15點，成交72口。
電子現貨以1593.89點作收，下跌25.75點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差0.89點。
10月金融期以2217.40點作收，下跌15.80點，成交376口。11月金融期以2219點作收，下跌16.80點，成交50口。
金融現貨以2212.77點作收，下跌24.25點；10月金融期貨與現貨相較，正價差4.63點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言