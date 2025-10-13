10月台股期指跌434點

快訊

中央社／ 台北13日電

台北股市今天終場跌378.50點，收26923.42點。10月台指期以26904點作收，下跌434點，與現貨相較，逆價差19.42點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，10月期貨27338點、11月期貨27387點。

台股今天終場跌378.50點，收26923.42點，成交金額新台幣5839.69億元。

10月台指期貨以26904點作收，跌434點，成交8萬5439口；11月期貨以26958點作收，跌429點，成交1萬4055口。實際收盤價格以期交所公告為準。

