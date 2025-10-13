快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

台指期跌幅收斂！終場收26,904點、下跌434點 台積電期收1420元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期終場收在26,904點，下跌434點，跌幅1.59%。中央社
台指期終場收在26,904點，下跌434點，跌幅1.59%。中央社

台指期13日開低，受連假期間美中關稅戰影響，早盤以26,450點、下跌888點開出，隨後跌幅稍有收斂，終場收在26,904點，下跌434點，跌幅1.59%。

另外，台積電期收1,420元，下跌25元，電子期下跌1.86%，中型100期貨下跌1.92%。

美國總統川普一度揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑慮，但後續其副總統表示，川普願意與中國大陸達成協議的訊號，逆轉上周五美中貿易緊張局勢急劇升溫、導致金融市場重挫的表現。國際油價反彈，加密貨幣上演大漲走勢。

台股國慶連假休市期間，道瓊指數累計下跌1,122點、跌幅2.41%；那斯達克指數下跌838點、跌幅3.64%；費城半導體指數下跌452點、跌幅6.6%；標普指數下跌201點、跌幅2.98%。

台指期淨部位方面，三大法人上周四淨空單減少707口至6,045口，其中外資淨空單減少1,653口至28,752口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,995口至12,448口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

選擇權

延伸閱讀

川普100%關稅報復稀土管制 近半年美中波折一覽

以哈和平簽訂協議 川普親赴以色列監督

斡旋加薩和平 以色列將授予川普總統榮譽勳章

川普再度「TACO」！美股期指反彈、金價創新高…股市是他遊樂場

相關新聞

台指期跌幅收斂！終場收26,904點、下跌434點 台積電期收1420元

台指期13日開低，受連假期間美中關稅戰影響，早盤以26,450點、下跌888點開出，隨後跌幅稍有收斂，終場收在26,90...

美中貿易緊張燎原 台指期一度下殺近1,000點

美中貿易緊張再度升溫，中國大陸當局強化稀土出口管制，美國總統川普在推特發文回擊，揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，衝擊美...

美中關稅戰升溫疑慮…台指期早盤回測10日線 大跌約700點

連假期間美中關稅戰升溫，上週五美股四大指數重挫，但美國總統川普仍釋出談判意願，台指期13日早盤以26,450點、下跌88...

台指期 回檔壓力大增

台股上周四（9日）開高收高，終場上漲238點、收在27,301點；台指期上漲242點、至27,335點，正價差為33.0...

期貨商論壇／台燿期 動能升溫

銅箔基板（CCL）為印刷電路板（PCB）的上游材料，受惠AI伺服器、5G通訊與電動車等趨勢，市場對高頻高速、低損耗的銅箔...

期貨商論壇／美股期 保守看待

輝達執行長黃仁勳受訪表示，人工智慧（AI）模型已從回答簡單問題發展到回答複雜推理，今年的需求大幅增加；加上外媒報導，輝達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。