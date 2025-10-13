台指期跌幅收斂！終場收26,904點、下跌434點 台積電期收1420元

台指期13日開低，受連假期間美中關稅戰影響，早盤以26,450點、下跌888點開出，隨後跌幅稍有收斂，終場收在26,904點，下跌434點，跌幅1.59%。

另外，台積電期收1,420元，下跌25元，電子期下跌1.86%，中型100期貨下跌1.92%。

美國總統川普一度揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，再度引發全球兩大經濟體貿易戰全面開打的疑慮，但後續其副總統表示，川普願意與中國大陸達成協議的訊號，逆轉上周五美中貿易緊張局勢急劇升溫、導致金融市場重挫的表現。國際油價反彈，加密貨幣上演大漲走勢。

台股國慶連假休市期間，道瓊指數累計下跌1,122點、跌幅2.41%；那斯達克指數下跌838點、跌幅3.64%；費城半導體指數下跌452點、跌幅6.6%；標普指數下跌201點、跌幅2.98%。

台指期淨部位方面，三大法人上周四淨空單減少707口至6,045口，其中外資淨空單減少1,653口至28,752口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,995口至12,448口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。