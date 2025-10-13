快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

美中貿易緊張燎原 台指期一度下殺近1,000點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台指期下殺近千點。聯合報系資料照
台指期下殺近千點。聯合報系資料照

美中貿易緊張再度升溫，中國大陸當局強化稀土出口管制，美國總統川普在推特發文回擊，揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，衝擊美股四大指數上周五全面收黑，科技股為主的那指與費半指數分別大跌3.56%、6.32%，台積電ADR也重挫6.41%，回測月線。

台指期13日首當其衝，10月台指期開盤重挫888點，為26,450點，隨後更一度下殺945點、探至26,390點，目前則收斂至700點左右；金融期及電子期也雙雙開低，電子期跌幅超過3%。

法人指出，中國管制稀土、川普反擊放話加徵100%關稅，台積電ADR重挫跌6.4%、特斯拉機器人Optimus傳卡關，眾利空因素影響指數震盪整理；不過，川普12日對中國釋出願意協商的訊號、財政部公布9月出口金額542.5億美元表現亮眼、台積電16日法說會、國安基金將伺機護盤等消息，預期指數短空長多。

台積電

延伸閱讀

郭哲榮喊「川普果然TACO」：鑽石買點又少一半！台股仍有望創高

川普：可能示警普亭 不結束俄烏戰爭基輔將獲戰斧飛彈

前天還喊關稅100％？「美國想幫中國！」川普突放軟 PTT炸鍋：老傢伙又來TACO

川普又實現偉大TACO交易！美股期指大反彈 金價刷新高 加密貨幣噴漲

相關新聞

美中貿易緊張燎原 台指期一度下殺近1,000點

美中貿易緊張再度升溫，中國大陸當局強化稀土出口管制，美國總統川普在推特發文回擊，揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，衝擊美...

美中關稅戰升溫疑慮…台指期早盤回測10日線 大跌約700點

連假期間美中關稅戰升溫，上週五美股四大指數重挫，但美國總統川普仍釋出談判意願，台指期13日早盤以26,450點、下跌88...

台指期 回檔壓力大增

台股上周四（9日）開高收高，終場上漲238點、收在27,301點；台指期上漲242點、至27,335點，正價差為33.0...

期貨商論壇／台燿期 動能升溫

銅箔基板（CCL）為印刷電路板（PCB）的上游材料，受惠AI伺服器、5G通訊與電動車等趨勢，市場對高頻高速、低損耗的銅箔...

期貨商論壇／美股期 保守看待

輝達執行長黃仁勳受訪表示，人工智慧（AI）模型已從回答簡單問題發展到回答複雜推理，今年的需求大幅增加；加上外媒報導，輝達...

弘塑、亞翔 認購亮眼

台股再創新高價，台積電法說會將近，市場對其後市看旺，帶動相關供應鏈一同水漲船高，其中弘塑（3131)、亞翔（6139）股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。