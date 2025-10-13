美中貿易緊張燎原 台指期一度下殺近1,000點

美中貿易緊張再度升溫，中國大陸當局強化稀土出口管制，美國總統川普在推特發文回擊，揚言大幅調高對中國大陸加徵的關稅，衝擊美股四大指數上周五全面收黑，科技股為主的那指與費半指數分別大跌3.56%、6.32%，台積電ADR也重挫6.41%，回測月線。

台指期13日首當其衝，10月台指期開盤重挫888點，為26,450點，隨後更一度下殺945點、探至26,390點，目前則收斂至700點左右；金融期及電子期也雙雙開低，電子期跌幅超過3%。

法人指出，中國管制稀土、川普反擊放話加徵100%關稅，台積電ADR重挫跌6.4%、特斯拉機器人Optimus傳卡關，眾利空因素影響指數震盪整理；不過，川普12日對中國釋出願意協商的訊號、財政部公布9月出口金額542.5億美元表現亮眼、台積電16日法說會、國安基金將伺機護盤等消息，預期指數短空長多。