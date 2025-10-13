快訊

台積、台灣50 四檔聚光

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股休市期間，美中關稅戰再起，台股今（13）日開市後將面臨補跌壓力，法人認為可以逢低進行長線配置，如一籃子布局台灣上市市值前50大公司的元大台灣50（0050）或是權王台積電（2330）。權證發行商指出，看好台股後市的投資人可以留意相關權證的布局機會。

元大台灣50掌握台灣電子、金融、傳產中的大型企業的投資機會，具有直接參與市值成長優勢。觀察近五年台股上漲年度，上市50大權值股市值年增率均逾二成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。且自2015年以來十個年度，台灣50指數已有六個年度領先大盤，資金聚焦重點權值股趨勢較2003年至2013年更為顯著。

元大投信提醒，元大台灣50完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。但相對的，市場出現顯著修正之際，亦是著眼台灣權值股營運韌性，評估於相對低點加碼的較佳機會。

台積電9月合併營收3,309.8億元，雖月減1.4%，仍是最強9月，年增31.4%，優於預期；第3季合併營收9,899.18億元，單季營收逼近兆元，創單季新高，季增約6%，年增約30.3%；累計前三季營收約2.76兆元，同期最佳，年增36.4%，是歷史新高。台積電將於16日舉行法說會，市場除聚焦公布的上季財報與展望外，2奈米以下先進製程發展、海外製造進度、關稅與地緣政治影響與因應及外界傳聞英特爾洽談投資等亦是外界重點關注項目。

權證發行商建議，看好元大台灣50、台積電的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證，但宜設好停利停損。

