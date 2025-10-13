長榮航太、中光電 有戲

總統賴清德在國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），也要持續投資國防創新科技。今（2025）年底將提出國防特別預算，明（2026）年國防預算按照北約標準，將超過國內生產毛額（GDP）3％；且也會在2030年前，達到GDP 5％。

法人持續看好長榮航太（2645）與中光電（5371）等無人機相關的國防概念股。權證發行商建議，在本周盤勢震盪之際，投資人可挑價平至價外15%、且距離到期日超過四個月的認購權證短線操作。

2025年8月國防部軍備局宣布將採購48,750架共五款軍用商規無人機，初估整體採購金額將超過500億元。投標廠商包含中光電與長榮航太。

為加強無人機關鍵技術發展，經濟部已通過七案「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，合計3.26億元，包含中光電旗下的智能機器人，中光電智能機器人上半年已經有獲利。

中光電今年9月合併營收34.61億元，月增3.6%，年增0.8%；第3季合併營收99.48億元，季增0.9%，年減7%。累計今年前三季合併營收282.8億元，年減5%。中光電表示，影像產品9月合併營收7.19億元，出貨量4.8萬多台，分別較8月成長16%及22%，相較去年同期則分別年減40%及41%。

長榮航太製造業務成長來自：一、GE引擎交付量估以9.5%年複合成長率（CAGR）提升至今年3,982具，並以高個位數持續年增至2030年，明年隨GE擴大全球 MRO量能重返成長。二、打入空巴供應鏈。2027年觀音廠擴產建置完成，將生產空巴機體零組件，空巴機體業務與軍用商規挹注2027年營收／獲利成長。三、國防部第二波軍用商規無人機標案總預算估達725億元，初步預估將貢獻長榮航太2026／2027年營收10／90億元。