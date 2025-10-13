弘塑、亞翔 認購亮眼

台股再創新高價，台積電法說會將近，市場對其後市看旺，帶動相關供應鏈一同水漲船高，其中弘塑（3131）、亞翔（6139）股價上揚。權證發行商建議，對於題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台積電赴美擴廠腳步將加速，帶動 P2／P3動工量產時程提前，並在未來擴大投資計畫，法人預期，廠務等建廠供應鏈將共同受惠。台廠廠務供應鏈皆有望受惠。

弘塑今年受惠2.5D／3D等先進封裝需求旺盛，接單力道強勁，目前產能維持滿載，設備訂單能見度已排至2026年上半年。集團更進一步探求X-ray檢測設備用於高頻寬記憶體（HBM）應用的可行性，目前已與記憶體客戶於封裝製程的自動化檢測進入合作計畫的洽談階段。

法人指出，弘塑2025年自製設備出貨量維持年成長50~100%，其中主要受惠CoWoS產能擴充，2026年部分CoWoS動能將稍有趨緩，但WMCM、SoIC與HBM出貨占比將提升。長期而言，弘塑濕製程設備將持續受惠先進封裝迭代與複雜化，帶動設備需求量與ASP提升 。

亞翔海外工程營收占比持續提升，該公司在新加坡設立子公司，除了因為新加坡是東南亞的經濟中心之外，也著眼於當地高科技產業聚落的發展，為承接未來東南亞地區的半導體、資料中心等相關建廠工程預做準備。

亞翔在手訂單超過2,000億元，受惠台積電CoWoS／SoIC先進封裝擴產趨勢，及新加坡規模約280億至300億元世界先進、美光約650億至700億元土建、無塵室與機電統包，加上國外無塵室／機電廠務毛利優於國內半導體廠，預估2025年、2026年獲利均續創新高。

權證發行商建議，看好相關個股的投資人，可選價內外20%以內、距到期日逾90天商品介入。