全民權證／元黃金 二檔火熱

美中關稅戰休兵數月後再度一觸即發！為報復中國大陸對稀土祭出新的出口管制，美國總統川普宣布對大陸加徵100%新關稅，自11月1日起對所有關鍵軟體出口限制、下架數百萬項的電商產品，並且揚言將取消月底與大陸國家主席習近平會晤等。

VIX指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數）單日跳漲31.8%，來到21.66點，美股四大指數拉回幅度超過1.9%，尤其半導體跌幅更重，短期在關稅政策等不確定性影響下，市場避險情緒再起，黃金價格突破4,000美元，可留意避險代表的期元大S&P黃金（00635U）。權證發行商建議，看好期元大S&P黃金後市的投資人，可買進價外20%至價內10%、距到期日逾60天的認購權證，參與後市行情。（永豐金證券提供）

