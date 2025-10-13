快訊

華郵：美中貿易戰再次爆發 怨偶難脫鉤最好重回談判桌

全民權證／元黃金 二檔火熱

經濟日報／ 記者高瑜君整理

美中關稅戰休兵數月後再度一觸即發！為報復中國大陸對稀土祭出新的出口管制，美國總統川普宣布對大陸加徵100%新關稅，自11月1日起對所有關鍵軟體出口限制、下架數百萬項的電商產品，並且揚言將取消月底與大陸國家主席習近平會晤等。

VIX指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數）單日跳漲31.8%，來到21.66點，美股四大指數拉回幅度超過1.9%，尤其半導體跌幅更重，短期在關稅政策等不確定性影響下，市場避險情緒再起，黃金價格突破4,000美元，可留意避險代表的期元大S&P黃金（00635U）。權證發行商建議，看好期元大S&P黃金後市的投資人，可買進價外20%至價內10%、距到期日逾60天的認購權證，參與後市行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 關稅

延伸閱讀

研調：中國管制稀土短期暫不影響 觀察執行前協商

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

中國打稀土戰 美國須扶植產業鏈抗衡

大陸稀土管制升級 蔡正元：對台灣衝擊影響非常大

相關新聞

台指期 回檔壓力大增

台股上周四（9日）開高收高，終場上漲238點、收在27,301點；台指期上漲242點、至27,335點，正價差為33.0...

期貨商論壇／台燿期 動能升溫

銅箔基板（CCL）為印刷電路板（PCB）的上游材料，受惠AI伺服器、5G通訊與電動車等趨勢，市場對高頻高速、低損耗的銅箔...

期貨商論壇／美股期 保守看待

輝達執行長黃仁勳受訪表示，人工智慧（AI）模型已從回答簡單問題發展到回答複雜推理，今年的需求大幅增加；加上外媒報導，輝達...

弘塑、亞翔 認購亮眼

台股再創新高價，台積電法說會將近，市場對其後市看旺，帶動相關供應鏈一同水漲船高，其中弘塑（3131)、亞翔（6139）股...

長榮航太、中光電 有戲

總統賴清德在國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），也要持續投資國防創新科技。今（2025）年底將提出國防...

台積、台灣50 四檔聚光

台股休市期間，美中關稅戰再起，台股今（13）日開市後將面臨補跌壓力，法人認為可以逢低進行長線配置，如一籃子布局台灣上市市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。