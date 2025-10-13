快訊

華郵：美中貿易戰再次爆發 怨偶難脫鉤最好重回談判桌

全民權證／威剛 挑價內外10%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

威剛（3260）規劃三年內以AI-first、高毛利與全球不中斷交付為主軸，推動TRUSTA品牌深化市場，並期望企業級產品線的毛利表現高於現有消費性業務；今年下半年到明年的DRAM行情維持樂觀看法。

DDR4 9月恢復漲價動能，DDR4 16Gb（2Gx8）產品上漲至12.96美元，單月漲幅大於40%，主流DDR4 8Gb（1Gx8）單月漲幅約30%。 DDR5價格市場報價相對平緩，但9月中旬以來，DDR5現貨價格漲勢轉趨加速，兩周內漲幅超過20%。 業界開始惜售，10月DDR5合約價將上漲10~15%， 現貨價漲15～25%，有利威剛業績成長。權證發行商建議，看好威剛後市的投資人，可利用價內外10%以內、可操作天數六個月以上權證介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

