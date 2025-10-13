全民權證／晶心科 選逾90天
晶心科（6533）持續開發高階產品，新推出的AX66對標Arm Cortex-A76，預計今年底推出的Cuzco則對標Arm Neoverse N3。公司持續擴大研發量能，相較於2020年以前每年僅推出二款CPU，晶心科現在每年都能推出六個以上的CPU，並在北美設立四個研發中心。
各大雲端服務廠（CSP）加速和博通等ASIC設計公司合作，開發客製化晶片，制衡NVIDIA，晶心科等台IP廠有望受惠。法人指出，隨Arm將資源轉移至IC設計領域，晶心科客戶案件數增加，尋求RISC-V架構作為備案；與大客戶Meta合作持續，相關產品量產數不高，主要營收來源仍是授權金。權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日90天以上認購權證入手。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言