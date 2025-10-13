快訊

全民權證／晶心科 選逾90天

經濟日報／ 記者徐牧民整理

晶心科（6533）持續開發高階產品，新推出的AX66對標Arm Cortex-A76，預計今年底推出的Cuzco則對標Arm Neoverse N3。公司持續擴大研發量能，相較於2020年以前每年僅推出二款CPU，晶心科現在每年都能推出六個以上的CPU，並在北美設立四個研發中心。

各大雲端服務廠（CSP）加速和博通等ASIC設計公司合作，開發客製化晶片，制衡NVIDIA，晶心科等台IP廠有望受惠。法人指出，隨Arm將資源轉移至IC設計領域，晶心科客戶案件數增加，尋求RISC-V架構作為備案；與大客戶Meta合作持續，相關產品量產數不高，主要營收來源仍是授權金。權證發行商建議，可買進價內外20%內、距到期日90天以上認購權證入手。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

晶心科 IC設計 權證

