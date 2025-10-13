期貨商論壇／美股期 保守看待

輝達執行長黃仁勳受訪表示，人工智慧（AI）模型已從回答簡單問題發展到回答複雜推理，今年的需求大幅增加；加上外媒報導，輝達將對馬斯克的xAI投資20億美元。凡此都為輝達、甲骨文、OpenAI間的閉圈投資循環另闢蹊徑。

此前，科技巨頭數千億美元的投資交易案引發投資人的擔憂，因為供應商投資自己的客戶，客戶反過來投資供應商，這種閉圈循環可能會讓市場看起來比實際規模更大，一度加劇投資人對AI股的擔憂。

美國政府停擺持續時間越長，對市場情緒的風險就越大。

目前美國政府已推遲發布9月就業報告，預計的消費者和生產者通膨數據也可能被推遲，而這些數據對聯準會（Fed）的決策至關重要。

經濟數據真空時期，Fed會議紀錄發布對市場有如即時雨，內容暗示了年內剩餘時間可能會進一步降息，但也顯示成員對寬鬆政策的分歧，大多數官員認為，年內剩餘時間內進一步放鬆政策可能是合適的。

整體而言，目前雖美中關係再次生變，地緣政治風險已悄然上升，但科技巨頭神來一筆言論及新交易案反映AI需求仍強勁，加上Fed的降息前景支持下，短線美股期貨雖然修正壓力大，但長線仍不看淡，對於短線投資人而言，操作美股期貨宜轉保守。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）