快訊

華郵：美中貿易戰再次爆發 怨偶難脫鉤最好重回談判桌

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／台燿期 動能升溫

經濟日報／ 記者周克威整理

銅箔基板（CCL）為印刷電路板（PCB）的上游材料，受惠AI伺服器、5G通訊與電動車等趨勢，市場對高頻高速、低損耗的銅箔基板需求強勁，銅箔基板產業快速成長，台燿（6274）營運也快速成長。

根據供應鏈訪查，台燿第3季正式切入AWS供應鏈，雖8月與9月曾面臨生產穩定性問題，部分AWS T2營收遞延，但CCL產業持續供需吃緊，後續有機會打入另一雲端大廠Meta的ASIC供應鏈。

台燿9月營收月增12.1%，年增25.6%，創歷史新高，前九月營收年增26.6%，其中，高階M8級銅箔基板出貨量上升，且單價大幅提升，營收成長可期，此外，已取得大廠AI ASIC訂單，該專案將採用M8等級CCL，目前已開始出貨，有助後續營收成長動能。

泰國新廠於7月開始投產，首月產能利用率約三成，9月已拉升至67%，明年第2季新產能開出後，有望進一步提升獲利，市場預估今、明年每股純益（EPS）為12.3元、20.2元，獲利持續高成長。

台燿9月初進入整理，一度跌破月線支撐，但跌幅不大，下旬股價再度轉強，中紅K突破5日、月線，均線呈多頭排列且趨勢向上，再度轉為偏多格局。KD指標方面，K值於9月中旬回落至低檔區，9月中旬整理結束，K值突破D值，呈偏多趨勢，目前仍未達到過熱鈍化區，後市可利用期貨做相關操作。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 台燿 銅箔基板

延伸閱讀

台光電、聯茂、台燿 業績進補

全民權證／台燿 挑價內外20%

NBA／聯盟攜手AWS用AI強化觀賽體驗 即時解讀場上局勢

台光電、台燿 高盛力挺

相關新聞

台指期 回檔壓力大增

台股上周四（9日）開高收高，終場上漲238點、收在27,301點；台指期上漲242點、至27,335點，正價差為33.0...

期貨商論壇／台燿期 動能升溫

銅箔基板（CCL）為印刷電路板（PCB）的上游材料，受惠AI伺服器、5G通訊與電動車等趨勢，市場對高頻高速、低損耗的銅箔...

期貨商論壇／美股期 保守看待

輝達執行長黃仁勳受訪表示，人工智慧（AI）模型已從回答簡單問題發展到回答複雜推理，今年的需求大幅增加；加上外媒報導，輝達...

弘塑、亞翔 認購亮眼

台股再創新高價，台積電法說會將近，市場對其後市看旺，帶動相關供應鏈一同水漲船高，其中弘塑（3131)、亞翔（6139）股...

長榮航太、中光電 有戲

總統賴清德在國慶演說表示，將加速打造「台灣之盾」（T-Dome），也要持續投資國防創新科技。今（2025）年底將提出國防...

台積、台灣50 四檔聚光

台股休市期間，美中關稅戰再起，台股今（13）日開市後將面臨補跌壓力，法人認為可以逢低進行長線配置，如一籃子布局台灣上市市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。