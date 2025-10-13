台指期 回檔壓力大增

台股上周四（9日）開高收高，終場上漲238點、收在27,301點；台指期上漲242點、至27,335點，正價差為33.08點。期貨商表示，由於美股於國慶連假期間重挫後，台股期現貨今（13）日恐難避免回檔，短線操作宜謹慎。

台指期淨部位方面，三大法人上周四淨空單減少707口至6,045口，其中外資淨空單減少1,653口至28,752口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,995口至12,448口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期上周四跳空大漲超過300點，再度改寫歷史新高點，不過稍稍有獲利了結賣壓出現，收斂指數漲幅，終場以黑K棒作收，結束日K連三紅。

雖美股走跌，將拖累台股今日走勢，短線操作宜保持風險意識，但在跌破月線以前，也不宜過度悲觀。

永豐期貨指出，在上周選擇權未平倉量部分，10月第二周周五結算的大量區買權OI落在27,500點，賣權最大OI落在26,800點，月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.4下降至1.4，VIX指數下降0.56至22.98。

整體來說，雖台股今日可能受累回檔，但16日台積電法說會將成為本周市場焦點，法人預期第3季營收表現亮眼中，可能釋出AI、高效能運算與2奈米製程的樂觀展望，後續自身走勢與台股關鍵在於法說會內容能否再度激勵多頭人氣。

群益期貨表示，截至上周為止，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股可能受美股拖累，操作上，以謹慎策略因應。