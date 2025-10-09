快訊

台指期漲242點、收27,335點 台積電期漲30元收1,450元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台指期9日開高走高，早盤以27,440點開出，終場收在27,335點，上漲242點，漲幅0.89%，漲勢稍有收斂。聯合報系資料照

台指期9日開高走高，早盤以27,440點開出，終場收在27,335點，上漲242點，漲幅0.89%，漲勢稍有收斂。

另外，台積電期收1,450元，上漲30元，電子期上漲1.27%，中型100期貨上漲0.3%。

8日美股四大指數收盤：標普500指數上漲39.13點，漲幅0.6%，報6,753.72點；那斯達克綜合指數上漲255.02點，漲幅1.1%，報23,043.38點；道瓊工業指數小跌1.20點，或0.00%，報46,601.78點。

台指期淨部位方面，三大法人8日淨空單增加5,165口至6,752口，其中外資淨空單大增6,704口至30,405口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,633口至10,453口。

選擇權未平倉量部分，10月第二周周三結算的大量區買權OI落在27,100點，賣權最大OI落在27,050點；月買權最大OI落在28,100點，月賣權最大OI落在25,600點；全月未平倉量put／call ratio值由1.61下降至1.4，VIX指數下降0.16至23.54。

