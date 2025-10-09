美國政府停擺進入第二周。當政府部門關閉，就容易引起市場對美國政府運作的風險與政策協調能力的擔憂。關門期間將暫停或延遲重要經濟數據，然資料中斷可能令市場缺乏新線索，造成波動性升高，因此在不確定環境下，資金可能回流至被視為較安全的美元資產，對美元提供支撐。

另一方面，高市早苗當選日本執政黨自民黨新任黨魁，有望成為首位女首相，她是「安倍經濟學」的堅定擁護者，大幅降低市場對日本央行近期升息的預期，強化日本維持超寬鬆政策的立場，這一政策立場擴大美日利差，進一步強化市場對美元資產的偏好。

以技術面來看，美元指數近期呈現緩步震盪走高格局，接連收復短中期均線、以及98大關，季線將轉為向上，可望帶來支撐力道，因此短線美元指數有機會延續反彈架構。美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

