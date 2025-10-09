富邦期貨分析師曹富凱表示，受美國政府關門風險持續，將導致部分經濟數據暫停發布，使投資人難以掌握聯準會的利率政策走向，市場不確定性加劇。紐約聯準銀行最新報告指出，民眾對薪資增幅的預期顯著下降，反映對經濟動能放緩的疑慮。

避險資產表現亮眼，黃金期貨首度突破每盎司4,000美元大關，創歷史新高，顯示市場對全球政經局勢的不安情緒升溫。

此外，AI熱潮短線出現降溫跡象。甲骨文股價因獲利疑慮大幅下挫，市場傳出其雲端運算業務利潤率低於預期，引發資金調節，拖累整體科技板塊表現。AI概念股漲勢受阻，台灣相關供應鏈如雲端伺服器、AI晶片、機殼散熱等族群短線可能面臨獲利了結賣壓，投資人需提高警覺。

台股技術面短線出現回檔壓力，但AI科技長期成長前景與市場對明年降息的預期，仍然有望支撐多頭架構。台股籌碼面未出現明顯鬆動，只要外資未大幅轉賣，指數仍具備再創高的條件。儘管短線震盪加劇，整體多方趨勢仍未改變，看好美股後市的投資人，可透過相關期貨布局。

法人建議，投資人在面對短期波動時，宜審慎評估持股結構，適度調整部位，並關注美國政府預算談判進展與企業財報釋出的訊息，以掌握市場脈動，穩健應對接下來的挑戰。（富邦期貨提供）

