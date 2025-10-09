台指期 外資空單大增

台股昨（8）日開低收低，終場下跌148點、收27,063點，力守「27K」整數大關；台指期則下跌224點、至27,093點，正價差為29.32點。期貨商建議，由於目前指數站穩在所有均線之上，多方架構沒有遭到破壞，短線仍有高點可期。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加5,165口至6,752口，其中外資淨空單大增6,704口至30,405口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,633口至10,453口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.4萬餘口，買權賣權OI增量呈現相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權略為樂觀，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股波動率仍處低檔，只要10月3日往上突破的低點不破下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，受美股修正的影響，台指期昨日跳空開低超過200點，盤中跌幅一度擴大到400點，跌破27,000點關卡，不過隨逢低買盤進場拉抬，指數跌幅收斂，終場指數下跌224點、以紅K棒留下影線作收。目前指數站穩在所有均線之上，多方架構沒有遭到破壞，短線仍有高點可以期待。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月第二周周三結算的大量區買權OI落在27,100點，賣權最大OI落在27,050點；月買權最大OI落在28,100點，月賣權最大OI落在25,600點；全月未平倉量put／call ratio值由1.61下降至1.4，VIX指數下降0.16至23.54。