聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／華通 兩檔馬力強
華通（2313）受惠低軌衛星相關營收占比提升，成為除了消費性電子產品外的另一獲利主要來源。法人看好，包括AI基建、車用、機器人、智慧穿戴等，多採用高密度電路板（HDI）技術，對營運有正面助益。
根據外媒報導， SpaceX的星艦（Starship）火箭，日前進行試射，成功完成包括部署模擬衛星，在太空中重新點火等多項目標，並成功返回地球，對太空產業發展帶來正面助益，將有助整體低軌衛星供應鏈評價提升。法人分析，低軌衛星上半年占華通營收比重已逾兩成，預期全年低軌衛星營收將有明顯成長。
權證發行商表示，看好華通的投資人可挑選價內外5%以內，有效天期80天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言