全民權證／華通 兩檔馬力強

經濟日報／ 記者何佩儒整理

華通（2313）受惠低軌衛星相關營收占比提升，成為除了消費性電子產品外的另一獲利主要來源。法人看好，包括AI基建、車用、機器人、智慧穿戴等，多採用高密度電路板（HDI）技術，對營運有正面助益。

根據外媒報導， SpaceX的星艦（Starship）火箭，日前進行試射，成功完成包括部署模擬衛星，在太空中重新點火等多項目標，並成功返回地球，對太空產業發展帶來正面助益，將有助整體低軌衛星供應鏈評價提升。法人分析，低軌衛星上半年占華通營收比重已逾兩成，預期全年低軌衛星營收將有明顯成長。

權證發行商表示，看好華通的投資人可挑選價內外5%以內，有效天期80天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

低軌衛星 營收 權證

