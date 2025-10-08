全民權證／博智 瞄準逾120天

博智（8155）8月合併營收4.15億元，月成長13.26%，較去年同期的3.13億元，年成長32.6%；累計今年前八月營收為31.33億元，較去年同期的22.77億元，年成長 37.57%。

展望2026年，法人指出，博智將持續透過去瓶頸方式提升產能，且Server市場需求仍將挹注博智產能滿載與ASP穩定提升，另外，在IPC業務上，博智於半導體測試板正與多家客戶接觸開發，對於此塊業務把握度優於過往，可望使毛利率重啟想像空間，且2027年與日商Meiko合資越南廠產能將開出，亦有望使2027年營運持續成長。

權證發行商建議，看好博智後市表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期120天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（永豐金證券提供）

