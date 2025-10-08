全民權證／智邦 挑價內外5%

智邦（2345）第3季受惠美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，使AI相關產品需求持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配的高階網路交換器需求也伴隨增加；美系企業品牌需求陸續回升，在相關零組件產能逐漸到位下，出貨予美系客戶產品動能再度提升。

營收規模擴張，加上產品組合調整，市場預估智邦第3季毛利率將回升至18%，營業費用率略為下降至4.1%，營業淨利預估約為101.3億元、季增24.9%，由於第2季業外基期較低，因此，第3季稅後純益將季增53.4%至76.9億元，每股純益（EPS）13.7元，有望再創新高。

看好智邦後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期90天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

