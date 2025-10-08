雙鴻、奇鋐 權證押逾三個月

隨輝達GB300系列良率提升，帶動散熱相關需求，法人看好包括雙鴻（3324）、奇鋐（3017）在水冷板、快接頭、均熱片等出貨都將跟進提升，同時平均單價也較高，帶動兩大散熱廠今、明兩年的營運成長。

根據統計，雙鴻9月營收月增25%、年增64%，第3季營收季增12%，符合市場預期。法人預估雙鴻第4季營收將持續季增並達全年高峰，主因在於GB300新增的客戶所貢獻。預期明年營收主力將是水冷板與分歧管等GB300液冷零組件，隨液冷營收比重明年可望逾五成，將成為營收與獲利的主要成長動能。

法人指出，隨著水冷產品成為雙鴻營收的主要成長引擎，預估毛利率與營業利益率可望持續上揚。另外雙鴻自有快接頭也自9月開始出貨，將更能掌握交期與品質，有助提升競爭優勢。

奇鋐同樣受惠GB系列持續拉貨，推升第3季與第4季營運，法人分析，第3季在良率狀況改善以及上游晶片產出量持續增加之下，預期伺服器散熱組件出貨量持續上揚。由於GB300因應電源模組散熱需求，在同一個交換器層上增加水冷板以及快接頭組件，帶動GB300交換器層內涵價值大幅度增加，奇鋐也因此受惠。

另外iPhone 17 Pro系列採用均熱片產品，奇鋐也打入iPhone供應鏈，隨iPhone銷量提升，有助奇鋐營運持續創高。權證發行商表示，投資人若看好雙鴻與奇鋐後市，可挑選價內外10%以內，90天期以上的權證，以小金搏大利。