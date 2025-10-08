金像電、定穎 權證四檔看俏

台股連續攻高後，昨（8）日加權指數呈現開低走高，逢低仍有部分買盤進場承接，帶動指數跌點收斂。盤面上如金像電（2368）、定穎投控（3715）等逆勢走高，成為亮點之一。發行券商指出，看好PCB族群表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

法人指出，PCB產業持續看俏，相關供應鏈持續受惠AI換代升級，帶動銅箔、CCL及PCB板材規格升級、板層數及面積增加。根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2024年全球PCB產值成長7.6％，達809億美元，預估2025年市場將再成長5.5％，產值達854億美元，主要動能來自800G交換器與AI伺服器的升級，並進一步帶動高頻材料的需求，推升相關台廠後續營運表現。

金像電8月合併營收58.86億元，月成長4.27%，與去年同期的35.71億元，年成長64.82%；累計今年前八月營收為374.07億元，較去年同期的256.17億元，年成長46.02%。

定穎投控9月合併營收17.46億元，月成長9.6%，與去年同期的15.89億元，年成長9.93%；累計今年前九月營收為140.14億元，較去年同期的131.49億元，年成長6.57%。

法人指出，金像電產品組合為Server 70%、Networking 15%、NB 10%、others 5%。主要動能來自AI相關用板需求，公司受惠伺服器板材規格升級。展望後市，訂單展望樂觀，高階網通板良率將逐季改善，且ASIC訂單動能持續樂觀。

定穎投控產品組合為汽車板62%、顯示面板11%、儲存式裝置11%為主要三大項，展望後市，法人持續看好定穎打入AI客戶高階新品，將對營收獲利具有顯著貢獻。

權證發行商建議，看好金像電、定穎投控可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。