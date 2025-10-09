快訊

元大期攜CME 辦交易競賽

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

美國聯準會（Fed）近日宣布降息1碼，並釋出可能再次降息訊號，為自去年12月以來首度啟動寬鬆循環，全球金融市場再度聚焦於利率轉折與資金動能。隨著美股震盪、美元走弱，交易人對避險資產與靈活操作工具需求大幅升溫，期貨等衍生性商品再度成為資產配置焦點。

元大期貨（6023）看準市場契機與商品教育需求，攜手芝加哥商業交易所（CME Group）推出年度重磅活動「2025 CME交易競賽」，活動自10月1日至12月31日，融合電玩風格與任務設計，參與者只要完成報名並交易指定CME商品，即可依累積交易量與商品種類獲得積分，挑戰任務獎勵與排行榜獎金。

本次活動結合「交易任務」、「排行榜挑戰」與「人氣投票」三大主軸，打造具趣味性、互動性與獎勵感的期貨實戰體驗。最大亮點為「人氣選手投票專區」，即使未實際參與交易，也能天天投票參加抽獎，人人有機會贏得萬元的電子禮券；人氣選手則可爭取額外獎金與專屬曝光，鼓勵全民參與、創造熱烈討論。

活動總獎金超過新台幣120萬元，獎品橫跨Switch 2與元大黃金幣等多項好禮，為活動注入話題亮點與實質誘因。活動詳情與投票連結：https://www.yuantafutures.com.tw/2025contest。

身為台灣期貨業領導品牌，元大期貨持續秉持「創新前瞻、財富永續」的願景，面對競爭激烈的市場環境，公司始終堅持不以削價競爭換取短期市占，而是聚焦於獲利品質與長期經營韌性。

多年來持續投入系統升級與資訊基礎建設，致力打造安全高效的交易環境，回應客戶對專業、穩定與永續的期待。

2025年，元大期貨已連續11年榮獲公司治理評鑑「上櫃公司前5%」，展現卓越治理與永續經營實力，近期更榮獲第11屆期貨交易所「鑽石獎」肯定。

展望未來，公司將持續朝「亞洲最值得信賴的期貨商」邁進，深化國際布局與商品應用，實踐專業價值、創造永續共好。

元大期攜CME 辦交易競賽

