10月電子期跌 金融期漲

台股近期在台積電領軍下頻創歷史新高，其中，具漲價題材的類股漲勢凌厲，包括記憶體、ABF載板到銅箔基板等個股勁揚；不過，由於短線漲幅已高，投資人或可在嚴控資金比例之下，運用相關個股的權證進行操作。

2025-10-07 23:56