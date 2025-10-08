10月電子期跌 金融期漲

快訊

中央社／ 台北8日電

台北股市今天下跌148.27點，收27063.68點。10月電子期收1603.65點，下跌18.75點，正價差1.68點；10月金融期收2220.6點，上漲1.6點，正價差0.4點。

10月電子期以1603.65點作收，下跌18.75點，成交413口。11月電子期以1604.4點作收，下跌18.8點，成交6口。

電子現貨以1601.97點作收，下跌13.52點；10月電子期貨與現貨相較，正價差1.68點。

10月金融期以2220.6點作收，上漲1.6點，成交119口。11月金融期以2223點作收，上漲2.6點，成交2口。

金融現貨以2220.2點作收，上漲11.52點；10月金融期貨與現貨相較，正價差0.4點。實際收盤價以期交所公告為準。

