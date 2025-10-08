台積電開低25元 台股早盤跌逾300點破2萬7千點

台股8日開盤指數下跌212.13點，開盤指數為26,999.82點，早盤跌逾300點，最低來到26,892.3元。台積電（2330）開盤價1,410元，下跌25元。

群益投顧表示，股市評價處高檔形成高風險，惟也正因評價高檔風險易吸引龐大空單環伺，造就籌碼遭軋空的環境；川普政府強力運作美半導體業復興氛圍，形成多頭助威。籌碼軋空與評價風險多空爭鬥，今日估回測3日線量縮觀望。

操作題材可留意：

1.先進封測概念─AI晶片引爆半導體封測革命，測試流程更繁複、難度升級。9月9日的3D IC論壇上日月光指出，一片先進封裝晶圓價值堪比一台保時捷911。摩根士丹利指出，AI晶片需求強勁，但仍受價格、能效與產能三變數限制，先進封測是突破口。

2.低基期原物料利基股─雖然多數原物料相關報價尚未明顯回升，但原物料股具備低基期及產業最壞的情況可能已過的優勢。影響原物料供需甚大的中國大陸，7月1日的中央財經委第六次會議中，「推動落後產能有序退出」，被市場解讀為大陸開啟「供給側改革2.0」，有利原物料供給面過剩的改善。

7日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,602.98點，下跌91.99點、跌幅0.2%；S&P500指數下跌0.38%；那斯達克指數下跌0.67%；費半指數下跌2.06%。台積電ADR跌2.77%，較台北交易溢價25%。。

有關甲骨文的報導對出租AI算力的獲利能力提出質疑，引發投資人撤出大型科技股。黃金延續猛烈漲勢，史上首次觸抵每英兩4,000美元。債券價格也上漲，10年公債殖利率從周一的4.161%降至4.126%。超微（AMD）周一飆漲24%後，周二再漲3.8%。該公司周一宣布和OpenAI建立合作夥伴關系，將向OpenAI出售數萬顆晶片，多家券商調高目標價。戴爾科技上漲3.5%，該公司因強勁的AI需求調高展望。IBM上漲1.5%，該公司宣布計劃將Anthropic旗下Claude系列大型語言模型整合到自家軟體解決方案。

三大法人周集中市場合計買超58.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超6.7億元，投信賣超61.5億元，自營商（自行買賣）買超49.5億元，自營商（避險）買超64.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,348口至1,587口，其中外資淨空單增加2849口至23,701口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少184口至5,820口。

選擇權未平倉量部分，10月W2大量區買權OI落在27,500點，賣權最大OI落在26,800點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.46上升至1.61。VIX指數上升0.64至23.7。外資台指期買權淨金額5.12億元 ; 賣權淨金額0.15億元。整體選擇權籌碼面中性。