快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

聽新聞
0:00 / 0:00

金居利多 選逾四個月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股昨（7）日跳空勁揚，再創歷史新高。盤面上，相關漲價概念股表現強勢，其中金居（8358）由於受到國際銅價大漲的激勵，加上HVLP銅箔升級，且供應商產能不足，激勵股價開高收高亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

金居是國內銅箔供應大廠。由於全球AI伺服器需求強勁，帶動銅箔基板單價躍升，加上產品不斷升規，連動上游銅箔供應不但吃緊，且同樣在產品升級的情況下，也將出現供不應求的狀況。

事實上，金居主要生產HVLP2至HVLP4產品。目前該公司HVLP3材料應用於AI伺服器，隨終端客戶新伺服器平台推出與產品更新轉換，預估HVLP4將成為明年主流規格，也將是金居主要的成長動能。

而根據法人調查，主流日系大廠今年的HVLP4銅箔產能約350噸，加計目前台廠、盧森堡，則約每月700噸；2026年日廠擴產後，產能可提升至每月450~550噸，仍低於2026年交貨的需求噸數，呈現供不應求的情況。

此外，由於市況火紅程度超乎預期，金居已宣布調漲加工費，預期效應將於本季各月營收中逐步反應；而日前全球第二大銅礦場出現礦災，重創供應鏈，激勵國際銅價強揚，市場預期也將有利金居調漲產品報價。

權證發行商建議，看好金居股價將持續走強的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外25%以內、剩餘天數超過四個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

金居 伺服器

延伸閱讀

第3季十大爆紅台股榜出爐！金居奪榜首AI主題成焦點

PCB 供應鏈 利多加持

金居8月EPS 0.36元 尖點0.25元

金居（8358）超妖股能追？哲哲「主力邊拉邊出」：買的是勇者、做空是傻瓜

相關新聞

台指期 短線續攻高點

股期雙市昨（7）日開高走高，雙雙持續再刷歷史新高，集中市場加權指數大漲450點，收27,211點；台指期更大漲586點至...

期貨商論壇／力成期 伺機操作

力成科技（6239）為全球第五大封測廠、記憶體封測領域龍頭，近年積極切入高階邏輯晶片與先進封裝市場，近期受惠AI伺服器與...

期貨商論壇／黃金期 錢景閃耀

近期黃金價格躍上新高，突破每盎司4,000美元大關。市場普遍預期聯準會將在今年進一步降息，加上美國政府停擺持續延燒，為國...

南亞科、群聯 認購火

台股近期在台積電領軍下頻創歷史新高，其中，具漲價題材的類股漲勢凌厲，包括記憶體、ABF載板到銅箔基板等個股勁揚；不過，由於短線漲幅已高，投資人或可在嚴控資金比例之下，運用相關個股的權證進行操作。

欣興、南電 四檔馬力強

欣興（3037）、南電（8046）受惠AI伺服器、高速運算與先進封裝需求強勁，ABF載板市況持續回溫。法人指出，隨著美系...

金居利多 選逾四個月

台股昨（7）日跳空勁揚，再創歷史新高。盤面上，相關漲價概念股表現強勢，其中金居（8358）由於受到國際銅價大漲的激勵，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。