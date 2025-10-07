快訊

南亞科、群聯 認購火

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
南亞科。聯合報系資料照

台股近期在台積電領軍下頻創歷史新高，其中，具漲價題材的類股漲勢凌厲，包括記憶體、ABF載板到銅箔基板等個股勁揚；不過，由於短線漲幅已高，投資人或可在嚴控資金比例之下，運用相關個股的權證進行操作。

台股再度改寫新高，南亞科（2408）、群聯（8299）表現亮眼，反應DDR4價格高漲，促使終端客戶產品轉向DDR5，NAND Flash AI數據爆發衝擊儲存市場，HDD供應吃緊推升SSD需求。發行券商指出，看好記憶體族群表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

根據TrendForce最新觀察，2025年下半年DDR4市場持續處於緊俏狀態，價格維持強勢走高。由於伺服器端的剛性需求優先獲得供貨，擠壓了PC與消費性產品的供應空間，迫使PC品牌加速將DDR5導入新機種，而消費性領域廠商則面臨高價與缺料的雙重壓力。DDR4供需緊繃的連鎖效應，也推升了Mobile DRAM價格，尤其LPDDR4X在第3季出現近十年來最大的單季漲幅。

南亞科受惠DRAM量價齊揚，帶動今年9月營收66.64億元，月減1.45%，年增1.58倍；合計第3季營收達187.79億元，季增78.3%、年增130.9%，是近三年半以來單季新高；累計前三季營收為364.93億元，年增32.4%。

儲存型快閃記憶體控制晶片大廠群聯8月合併營收59.3億元，月增4.3%、年增23.5%；歸屬母公司稅後純益6.5億元、年增4,900%，每股純益（EPS）3.15元。

法人指出，2025年NAND Flash五大原廠三星、海力士、美光、鎧俠、威騰皆實施減產計畫，預計減產效應將浮現，AI儲存需求帶動HDD需求提升，在供貨吃緊狀況下部分需求轉向SSD。另外，DRAM三大原廠美光、海力士、三星等接連宣布DDR4停產計畫，刺激DDR4現貨市場價格，但也使更多終端客戶產品規格轉向DDR5。整體而言，台灣各記憶體廠營運受惠於原廠減產，但需求面仍尚待關稅政策確定。

權證發行商建議，看好南亞科、群聯可買進價內外5%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

