全民權證／京鼎 挑價內外5%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

京鼎（3413）8月營收達18.2億元，創下單月歷史新高；前八月營收135.55億元，年增35.03%，寫同期新高。

法人看好京鼎2026年營運表現，主要有四大理由：第一，春武里廠2026年正式投產；第二，檢測客戶正積極將供應鏈轉移至亞洲，而京鼎已與該客戶耕耘多年，合作範圍從零組件提升到次模組，可望隨之受惠；第三，富蘭登併購效益完整顯現；第四，檢測客戶設備由封裝段切入前段先進製程當中，應用於膜厚量測、深寬比量測等，在HBM及GAAFET製程當中更為重要，且高階製造終端客戶正持續擴充產能。

權證發行商建議，看好京鼎後市表現的投資人，可買進價內外5%以內、距離到期日120天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

