全民權證／台玻 二檔強強滾

外資高盛證券在最新出具的產業研究報告中指出，未來幾個月至數季，用於高階BT基板（主要應用於手機SoC）的T-glass可能出現雙位數百分比的供應缺口，激勵台玻（1802）直衝漲停鎖死，表現相當強勢。

高盛指出，目前多數T-glass生產被ABF消耗。由於相關客戶擁有更強的採購能力，且AI GPU與ASIC等高階應用在ABF中使用的T-glass比例極高，因而使T-glass分配正進一步向ABF客戶傾斜。

儘管全球T-glass市占超過八成由日東紡與PPG主導，但台玻已具量產供應能力，將在此次缺貨潮中受惠。權證發行商建議，看好台玻後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）