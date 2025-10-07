快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／創意 瞄準逾90天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

創意（3443）產品結構持續優化，2025年雲端服務供應商（CSP）包括AI、CPU、伺服器等，相關營收比重將突破25%，顯示營運重心正逐步轉向高附加價值領域。

法人分析，創意CSP專案預計自2025年第4季起出貨，主要大客戶訂單將於2026年進入量產階段，整體CSP量產動能可望延續至2027年。此外，比特幣價格維持高檔、加密貨幣市場持續熱絡，加上美國前總統川普表態支持加密貨幣並宣布建立國家戰略儲備，進一步帶動相關應用需求，成為創意營運的另一項利多。

權證發行商建議，看好創意後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證

延伸閱讀

空前高點！全球加密幣ETF單周吸金規模創新高 比特幣水漲船高

金價和比特幣頻創新高 「貶值交易」持續發威

正淩上月業績月增38% 散熱零件出貨旺

全民權證／台達電 押長天期

相關新聞

台指期 短線續攻高點

股期雙市昨（7）日開高走高，雙雙持續再刷歷史新高，集中市場加權指數大漲450點，收27,211點；台指期更大漲586點至...

期貨商論壇／力成期 伺機操作

力成科技（6239）為全球第五大封測廠、記憶體封測領域龍頭，近年積極切入高階邏輯晶片與先進封裝市場，近期受惠AI伺服器與...

期貨商論壇／黃金期 錢景閃耀

近期黃金價格躍上新高，突破每盎司4,000美元大關。市場普遍預期聯準會將在今年進一步降息，加上美國政府停擺持續延燒，為國...

南亞科、群聯 認購火

台股近期在台積電領軍下頻創歷史新高，其中，具漲價題材的類股漲勢凌厲，包括記憶體、ABF載板到銅箔基板等個股勁揚；不過，由於短線漲幅已高，投資人或可在嚴控資金比例之下，運用相關個股的權證進行操作。

欣興、南電 四檔馬力強

欣興（3037）、南電（8046）受惠AI伺服器、高速運算與先進封裝需求強勁，ABF載板市況持續回溫。法人指出，隨著美系...

金居利多 選逾四個月

台股昨（7）日跳空勁揚，再創歷史新高。盤面上，相關漲價概念股表現強勢，其中金居（8358）由於受到國際銅價大漲的激勵，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。