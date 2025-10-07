台指期夜盤再創高！暫強守27300 有望挑戰2萬8關卡
台指期夜盤7日以27,291點開低，盤中走勢仍呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報27,393點、漲76點、漲幅0.2%；盤初空頭稍稍賣壓出籠、最低達27,255點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至27,395點、再刷新高，高低點落差達140點，暫時守穩27,300點。
由技術面觀察，日K暫連六紅，各期均線呈現多頭排列，5日線與10日線持續上揚，顯示短期趨勢仍偏強；留意KD指標皆達80以上高檔區，多方動能持續。MACD柱狀體則續紅，DIF與MACD線同樣位於零軸上方，多頭格局尚未改變。
綜合永豐、元富期貨表示，台指期受惠美股強勁反彈，與OpenAI與超微（AMD）簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，出現明顯補漲行情，強勢突破短線壓力區，市場氣氛全面轉多。
此外，OpenAI與超微的合作象徵AI運算生態鏈進入新階段，超微獲得長期晶片訂單與技術綁定，市場解讀為AI供應鏈將重回主流，相關概念股如晶圓代工、高速傳輸、伺服器與散熱族群同步噴出，外資期現貨同步回補空單並加碼多單。
不過，短線指數強勢反彈後雖可能面臨獲利了結賣壓，但整體多頭趨勢明確，指數有機會延伸挑戰兩萬八千點整數關卡。需留意的是，28,000點區間屬技術性壓力區，若成交量無法有效放大或AI族群出現漲多拉回，可能造成短線震盪整理，但只要指數不跌破26,500點支撐，多頭結構仍可維持不變。
