聯博：降息新局啟動 此類債券可望 HOLD 住收益契機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

關稅及緊縮貨幣政策對美國經濟影響逐漸顯現，就業市場開始降溫，在聯準會（Fed）在9月降息1碼（即0.25個百分點）後，市場預期後續仍有降息空間。聯博投信指出，降息趨勢明確，短天期非投資等級債券可望突圍。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，過往在Fed開始降息後，非投資等級債券在各投資期間表現出色。而且，短天期債與基準利率連動較高，且目前處於相對高檔，投資人可把握收益與資本利得機會，依照自身屬性適當布局短天期非投等債。

聯博投信指出，聯博優化短期非投資等級債券基金可望HOLD住收益潛力、信用品質、風險控管、存續天期四大關鍵，可望在利率新局中，助投資人掌握收益新契機。

H代表高殖利率潛力（High Yield Potential），也就是較高的殖利率甜蜜點。O為信評優化（Optimize），違約較低。L代表低波動（Low Volatility）。在降息速度難料與市場震盪時，以短存續期、精準選債因應利率及違約風險，可望大幅降低波動度。D則表示存續期（Duration），即短天期。聯博優化短期非投資等級債券基金平均存續期間約僅2年，相較長天期債券更能快速掌握降息利多。

江常維指出，利率循環正逐漸從高檔反轉、資產價格進入重新定價階段，債市投資契機逐步浮現。不過，市場波動與經濟不確定性猶存，投資人除關注收益潛力外，更應依自身風險承受度、投資目標與資金需求，審慎評估適合的產品與部位，方能在降息轉折之際HOLD住機會、穩健前行。

降息 債券

