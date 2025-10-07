元大投信：美重啟降息 第4季鎖定AI、國防、黃金三焦點

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

元大投信表示，美國聯準會（Fed）重啟降息，人工智慧（AI）企業財報持續亮眼，且創造實際獲利成長，帶動全球股市挑戰新高，第4季建議鎖定三大焦點，即美日台AI題材、國防及黃金。

元大投信指出，AI產業長線成長明確，包括晶片製造、雲端服務，以及支援資料中心穩定運作的能源設備類股，基礎建設相關企業已有實際獲利提升，技術應用將開啟全新AI新經濟時代。台股為全球半導體供應鏈的主要支援，投資人可配置30%在元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及元大台灣高股息優質龍頭基金。

至於日本，元大投信分析，日本經濟基本面穩定、溫和通貨膨脹持續，加上薪資上漲有利企業提高售價，推升企業獲利，且AI轉型強化長周期需求，日股成為美股、台股之外最重要的配置區域。全球主要股市指數持續挑戰新高，投資人可以透過元大全球優質龍頭平衡基金，來布局全球龍頭企業股債資產，以追求報酬風險的平衡。這檔基金的美股及美債占67.9%，最大持股為加拿大黃金公司Lundin Gold。

元大全球航太（00965）自去年11月成立以來，漲幅已超過50%。00965研究團隊指出，地緣政治風險升溫、美歐亞主要國家國防預算提升與創新科技帶動裝備升級需求，持續推動相關概念股股價上漲。第4季至明年第1季，多國將展開新年度國防預算協商審議，全球軍費支出進入上升期，預期將對航太防衛產業帶來政策利多。

另外，近期各國央行持有黃金量首度超越美債。元大投信指出，未來如果Fed持續降息，也有利於黃金，投資人可以布局期元大S&P黃金（00635U）或期元大S&P黃金正2（00708L）。黃金ETF與股票一樣免徵證所稅，也不會有利息所得需要課稅。相對於黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，或實體黃金如無法舉證持有成本，會依照賣價的6%計算所得，黃金ETF更具投資優勢。

