快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

期貨商論壇／黃金期 錢景閃耀

經濟日報／ 記者崔馨方整理
黃金示意圖。(路透)
黃金示意圖。(路透)

近期黃金價格躍上新高，突破每盎司4,000美元大關。市場普遍預期聯準會將在今年進一步降息，加上美國政府停擺持續延燒，為國際金價提供強勁支撐。期貨法人建議，可利用相關黃金期貨伺機靈活布局。

美國政府關門推升避險性需求並強化降息預期，金價6日突破每盎司4,000美元關卡，續創歷史新高。根據CME FedWatch工具表示，目前市場預計10月降息的概率高達92.5%，而12月再次降息的可能性則為81.5%。法人分析，在該低利率環境使黃金此種資產更具吸引力。

同時黃金因避險資產特性，受益於多重因素推動，包括地緣政治緊張局勢升溫、央行持續購買黃金，以及強勁的ETF資金流入，長期需求明顯增加，黃金今年迄今已上漲約50%。

綜合來看，黃金在降息預期、美元貶值壓力以及避險需求三重推動下，正持續受到資金追捧，短期上價格須注意高檔回落的風險，中期仍維持樂觀行情。（永豐期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

降息 期貨交易 金價

延伸閱讀

各國央行續買黃金！華爾街大咖預言：金價5年內漲破每英兩1萬美元

國際金價距4000美元僅一步之遙 法人估本月有望上看4100美元

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

金價「異常飆漲」之下 澳洲黃金出口將首度超越液化天然氣

相關新聞

台指期 短線續攻高點

股期雙市昨（7）日開高走高，雙雙持續再刷歷史新高，集中市場加權指數大漲450點，收27,211點；台指期更大漲586點至...

期貨商論壇／力成期 伺機操作

力成科技（6239）為全球第五大封測廠、記憶體封測領域龍頭，近年積極切入高階邏輯晶片與先進封裝市場，近期受惠AI伺服器與...

期貨商論壇／黃金期 錢景閃耀

近期黃金價格躍上新高，突破每盎司4,000美元大關。市場普遍預期聯準會將在今年進一步降息，加上美國政府停擺持續延燒，為國...

南亞科、群聯 認購火

台股近期在台積電領軍下頻創歷史新高，其中，具漲價題材的類股漲勢凌厲，包括記憶體、ABF載板到銅箔基板等個股勁揚；不過，由於短線漲幅已高，投資人或可在嚴控資金比例之下，運用相關個股的權證進行操作。

欣興、南電 四檔馬力強

欣興（3037）、南電（8046）受惠AI伺服器、高速運算與先進封裝需求強勁，ABF載板市況持續回溫。法人指出，隨著美系...

金居利多 選逾四個月

台股昨（7）日跳空勁揚，再創歷史新高。盤面上，相關漲價概念股表現強勢，其中金居（8358）由於受到國際銅價大漲的激勵，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。