台指期 短線續攻高點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（7）日開高走高，雙雙持續再刷歷史新高，集中市場加權指數大漲450點，收27,211點；台指期更大漲586點至27,322點，正價差高達110.05點。期貨分析師建議，雖可在指數震盪拉回時分批布局多單，仍須留意嚴設停損點因應短線波動。

台指期昨日在電子權值股領軍下，一度跳空開高逾400點，強勢突破27,000點整數關卡。隨著買盤積極湧入，指數漲勢進一步擴大，再度改寫歷史新高，終場大漲586點，以紅K棒帶上影線作收。法人指出，目前指數呈現「高過高、低不破低」的多頭格局，短線仍有續攻高點的機會。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,348口至1,587口，其中外資淨空單增加2,849口至23,701口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少184口至5,820口。

選擇權未平倉量部分，10月W2大量區買權OI落在27,500點，賣權最大OI落在26,800點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.46上升至1.61。永豐期貨表示，VIX指數上升0.64至23.7。外資台指期買權淨金額5.1億元 ; 賣權淨金額0.1億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

永豐、元富等期貨商表示，台指期受惠在美股強勁反彈，OpenAI與AMD簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，出現明顯補漲行情，台指期盤中一度大漲近600點，強勢突破短線壓力區，市場氣氛全面轉多。

此外，OpenAI與AMD的合作象徵AI運算生態鏈進入新階段，AMD獲得長期晶片訂單與技術綁定，市場解讀為AI供應鏈將重回主流，相關概念股如晶圓代工、高速傳輸、伺服器與散熱族群同步噴出，外資期現貨同步回補空單並加碼多單。

不過，短線指數強勢反彈後雖可能面臨獲利了結賣壓，但整體多頭趨勢明確，指數有機會延伸挑戰28,000點整數關卡。須留意的是，28,000點區間屬技術性壓力區，若成交量無法有效放大或AI族群出現漲多拉回，可能造成短線震盪整理，但只要指數不跌破26,500點支撐，多頭結構仍可維持不變。

台指期 AI

