美國政府關門無感 股債普遍齊揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要股票型ETF資金流向統計。資料來源：彭博資訊
美國參議院兩黨在臨時撥款法案上難以取得共識，導致聯邦政府再次關門。國會預算辦公室(CBO)統計，即使是過去最長的35天關門，對美國經濟也僅有0.4%負面影響。所幸在聯準會降息期待中、AI科技利多消息頻傳，以及醫療保健類股在輝瑞與川普政府達成協議後普遍回升，帶動全球股債普遍齊揚。

就資金流向而言，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入續增至308.79億美元，主要為美國獲147.93億美元淨流入，亞洲與中國分別獲33.23億與46.37億美元流入，歐洲獲6.69億美元流入。投資人觀望日本政局變化，日本遭13.69億美元淨流出。依產業ETF觀察，近周淨流入前三大產業為科技、原物料、主題型；淨流出僅兩種產業，分別為公用事業與直接不動產。

富蘭克林證券投顧表示，未來盤勢需觀察美國政府關門何時結束、企業財報及月底聯準會利率會議，預期在全球景氣強韌、聯準會重啟降息、AI發展引領下，看好第4季風險性資產多頭續揚。此外，著眼川普政策多變正在加速全球化投資浪潮、聯準會降息的資金外溢效果，締造「非美元資產」投資契機，建議現階段宜採美元資產及非美元資產雙管並進策略，拓展投資組合多樣性，美元資產首選美國平衡型、非投資等級債券型基金、科技及創新科技產業，非美元資產核心首選全球當地公債及新興國家當地公債型基金，股市看好日本及黃金產業股票型基金。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，聯準會重啟降息機會可望為股債市營造有利環境，儘管股市續創新高，大盤之下仍有許多估值低的優質機會，看好美國企業在人工智慧革命中的全球領先地位，以及在各領域廣泛應用下所帶來跨產業的豐富投資題材。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修．席歐帕表示，將機器人技術與AI融合的物理AI已不再是理論概念，它正迅速發展壯大，重塑機器與物理世界的互動方式。從自駕車、機器人手術、智慧工廠到物流，物理AI正將精準度、適應性和效率提升到新的層次。藉由基金主動式管理策略，期以快速且精準掌握到AI領域爆發式成長的商機。

美國經濟 AI

