9月台債賣超前5大機構 合計賣超再突破千億元
據櫃買中心公布最新統計，9月包括公司債和金融債發行熱度不減，券商承銷企業發行公司債後出售，使得9月前五大賣超金融業者的賣超金額突破了千億元，達1,208.9億元。
9月台債賣超冠軍為凱基證的341.9億元，其次是元大證賣超281.4億元，第三名為統一證的211.1億元，永豐金證以賣超189億元拿下第四，中信銀賣超185.5億元排名第五。累計前五大賣超金額近千億元，達1,208.9億元。
賣超第一名的凱基證，在9月承銷台積電（2330）10年期公債40億元、台塑5年期公債100億元等；而賣超亞軍元大證在9月承銷中油89億元5年期公司債等，統一證在9月則承銷了台積電138億元5年期公司債等。顯示上述券商在9月承銷業務表現積極。
9月賣超的前五大金融機構，僅有中信銀是非券商業別，業者指出，中信銀在9月共發行了208.5億元的金融債，並未委託其他承銷商，而是由銀行自行承銷；中信銀在9月發行的2筆金融債，其中一筆是15年期金額115億元，票面利率2.6%；而另一筆則是無到期日金額93.5億元，票面利率為4.5%。
