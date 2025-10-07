台指期勁揚！收27,322點 大漲586點

台指期7日開高走高，早盤以27,202點開出，終場收在27,322點，上漲586點，漲幅2.19%，多頭力道強。

另外，台積電（2330）期收1,440元，上漲35元，電子期上漲1.8%，中型100期貨上漲0.24%。

標普500指數上漲24.49點，漲幅0.4%，至6,740.28點；那斯達克綜合指數上漲161.16點，漲幅0.7%，至22,941.67點。道瓊工業指數下跌63.31點，跌幅0.1%，至46,694.97點。

上周五三大法人買超213.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,408口至761口，其中外資淨空單減少2,335口至20,852口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少753口至6,004口。

法人指出，半導體龍頭持續吸引資金聚焦，也成為帶動大盤持續衝高的主要推手。由於權值股表現強勢，市場整體人氣進一步升溫。