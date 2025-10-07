快訊

哈隆颱風「風眼」出現恐增為強颱 粉專：台灣轉吹東北風

OpenAI重金結盟超微遭遇難題！蘇姿丰認了「要先搞定這件事」

北捷博愛座之爭踢飛老婦 Fumi阿姨還原現場：不敢出聲卻多次遭攻擊

台指期勁揚！收27,322點 大漲586點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期7日開高走高，早盤以27,202點開出，終場收在27,322點，上漲586點，漲幅2.19%，多頭力道強。

另外，台積電（2330）期收1,440元，上漲35元，電子期上漲1.8%，中型100期貨上漲0.24%。

標普500指數上漲24.49點，漲幅0.4%，至6,740.28點；那斯達克綜合指數上漲161.16點，漲幅0.7%，至22,941.67點。道瓊工業指數下跌63.31點，跌幅0.1%，至46,694.97點。

上周五三大法人買超213.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,408口至761口，其中外資淨空單減少2,335口至20,852口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少753口至6,004口。

法人指出，半導體龍頭持續吸引資金聚焦，也成為帶動大盤持續衝高的主要推手。由於權值股表現強勢，市場整體人氣進一步升溫。

台指期 三大法人

延伸閱讀

台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

台指期 本周挑戰27K

旺！台指期夜盤衝26,845點 再創歷史新高

相關新聞

台指期 本周挑戰27K

股期雙市上周五（3）日開高走高，指數雙雙持續再刷新高，現貨指數漲382點，收26,761點；台指期則漲321點至26,7...

期貨商論壇／奇鋐期 盤堅格局

散熱模組大廠奇鋐8月合併營收126.2億元，較上月成長6.9%，後市受惠AI資料中心需求維持暢旺，AI伺服器的功耗隨著持...

期貨商論壇／黃金期 多方氣盛

近期美國並無重要經濟數據公布，市場消息面集中在美國政府關門的結果，政府停擺的可能性加大了投資人避險需求，進而延後公布本周...

台積、聯電 認購放閃

台股持續創高，以台積電（2330）為首的半導體股表現強勢。法人認為，隨半導體產業前景持續暢旺，台系半導體廠，特別是晶圓代...

大立光、玉晶光 四檔靚

蘋果股價近期強勢上攻，隨著iPhone 17系列及新一代AI技術導入，光學鏡頭需求有望再度成長，法人看好大立光（3008...

景碩熱轉 挑逾四個月

台股再度改寫歷史新高，盤面上如南電（8046）、景碩（3189）表現亮眼。發行券商指出，看好PCB族群表現的投資人，可以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。