期貨商論壇／黃金期 多方氣盛

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期美國並無重要經濟數據公布，市場消息面集中在美國政府關門的結果，政府停擺的可能性加大了投資人避險需求，進而延後公布本周關鍵就業數據並影響之後聯準會政策走向。美國聯準會宣布降息1碼之後，美元指數一度從低檔反彈到，爾後表現疲弱回跌，更有利黃金上揚。

從需求面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金截至2日為止黃金持有量為1015.74公噸，本波持倉量從6月底的829.05公噸一路增加，增幅達22.5%。基金持續進場加碼顯示看好黃金的未來走勢，維持多方動能。

觀察最新CFTC非商業交易人籌碼變化來看，上周淨多單持倉部位微幅增加339口到266,749口，本波非商業交易人籌碼從8月底轉為加碼後，使多頭走勢得以延續，行情仍有機會持續向上走揚。

技術面來看，金價於9月中旬高檔落在5日線走平整理，隨美國降息之後再度整理，再度沿著5日線出現急速上升的走勢，指標KD高檔鈍化許久，顯示多方作多氣勢十足，在市場訊息無重大變化前，金價仍維持創高走法。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，也可利用台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約。（華南期貨提供）

美國聯準會 期貨合約

